Sant'Eugenio al collasso, Ghera presenta il conto alla Regione

Pazienti Covid accatastati al pronto soccorso del Sant'Eugenio, All'indomani dell'inchiesta pubblicata da Il Tempo, Fabrizio Ghera presenta un'interrogazione a Zingaretti e D'Amato. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia presenta il conto ai vertici della Pisana sulle condizioni di emergenza in cui versa il nosocomio dell'Eur. "La sala Covid 1 ovvero l’area del Pronto Soccorso del Sant’Eugenio dedicata ai pazienti postivi al Covid - scrive Ghera nell'interrogazione urgente - arriva anche a triplicare il numero dei pazienti previsti tra cui coloro che necessitano di interventi rianimatori; a fronte di una area destinata ad accogliere 8 pazienti la stessa è sovente impiegate per accogliere tra i 17 e i 22 pazienti in spregio delle misure di sicurezza sanitaria". Nell'interrogazione si legge anche che "la documentazione fotografica prodotta e pubblicata sulle colonne de Il Tempo evidenzia come i letti siano attaccati al punto da non assicurare il necessario distanziamento e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, e non vi è neppure un sistema di areazione per le malattie infettive e tale grave mancanza coinvolge anche la sala Covid 3, al punto che l’unico sistema di areazione è rappresentato dall’apertura delle finestre".

Per questo Ghera si rivolge direttamente al presidente della Regione e al suo assessore alla Sanità per chiedere loro "se non ritengano di una gravità inaudita la situazione descritta in premessa e documentato nell’inchiesta de “Il Tempo” in relazione alla violazione delle misure di sicurezza sanitaria nonché dei più elementari principi di precauzione e di tutela dei pazienti e del personale sanitario e se intendano con urgenza disporre una inchiesta interna per svolgere i doverosi accertamenti nonché assumere gli opportuni provvedimenti nei confronti dei vertici aziendali responsabili della programmazione e gestione dei servizi".



