Caso Morra, Anzaldi a Il Tempo: la censura? Ecco cosa doveva fare la Rai

Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi torna sul caso del presidente dell'Antimafia Nicola Morra e le sue parole, per le quali molti hanno chiesto le dimissioni dell'esponente 5Stelle, su Jole Santelli e la Calabria. Anzaldi, segretario della Commissione ci Vigilanza Rai, ha commentato con un tweet l'articolo "'Censura sbagliata', Italia viva si schiera con Morra". "Caro Tempo, non mi schiero con Morra ma con il giornalismo. Colleghi bravi come Bechis, Mentana, Santoro in una situazione come quella di ieri avrebbero fatto l’intervista anche davanti ai cancelli della Rai, ma non avrebbero negato agli italiani di potersi fare la propria idea", scrive il renziano.

"Censura sbagliata". Italia Viva si schiera con Morra

Nella sua dichiarazione, riportata nell'articolo, Anzaldi aveva sostenuto che "Ieri è andata in onda una pagina nera per il servizio pubblico Rai, forse il punto più basso toccato negli ultimi anni. Su ordine dei vertici Rai, è stata annullata all’ultimo minuto l’intervista ad un parlamentare per le sue 'offensive', come giustamente sono state definite dalla conduttrice di 'Titolo V' su Rai3, dichiarazioni del giorno prima. Le parole di Morra sono indifendibili e inqualificabili, sono state stigmatizzate da tutti, ma il precedente creato da questi vertici Rai è gravissimo. La Rai dovrebbe fare giornalismo e informazione, non politica. Invece di informare, di mettere giornalisticamente alle strette Morra, il servizio pubblico ha abdicato al suo ruolo e ha preferito censurarlo, con una decisione peraltro arrivata solo dopo le esplicite richieste del centrodestra di annullare l’intervista. Una decisione politica, non giornalistica. Questa è l’autonomia giornalistica dei conduttori e delle reti del servizio pubblico? Da chi è arrivato l’ordine di censurare Morra, da Salini, da Foa o da entrambi? In ogni caso la responsabilità ricade sull’amministratore delegato. La commissione di Vigilanza deve urgentemente occuparsi del caso", si legge nella dichiarazione che Il Tempo ha correttamente riportato.

