Nessuna giustificazione. Morra se ne deve andare

Nessuna giustificazione. Dopo le offese a Jole Santelli e alla Calabria, Nicola Morra si deve dimettere. Il presidente della Commissione Antimafia ha superato ogni limite e Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, lo attacca sul sito 7Colli. "Una classe dirigente che non merita nessun rispetto. Allevata a suon di odio - scrive Storace - Arrivare a dire che se una persona malata viene eletta il problema è di chi la vota dà la misura dell’uomo che la pronuncia. E Jole Santelli non meritava l’oltraggio".

Jole Santelli, sempre nei nostri cuori.

Morra, ascolta queste parole e impara. Poi vergognati e dimettiti.#Morradimettiti pic.twitter.com/Xf3fixqRF7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2020

Ascoltando le parole di Jole Santelli è ancora più evidente l'oltraggio e la necessità di dimissioni immediate. Se non da parlamentare almeno da presidente dell'Antimafia. "Dal Palazzo – e soprattutto da quelli che pretendevano di insegnare etica – ci si attendono atteggiamenti moralmente ineccepibili - prosegue Storace - Che non si debba rubare lo sappiamo tutti e quando succede non ci deve essere pietà per chi sbaglia. Ma che si possa infangare una terra, la Calabria, chi soffre, come i malati di tumore, e chi combatté anche quella terribile battaglia come Jole Santelli, è una vergogna superiore a tutto".

