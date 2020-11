"A Natale vediamo". Massimo Giletti studia da sindaco di Roma

Francesco Fredella 20 novembre 2020 a

a

a

Giletti sindaco di Roma? Se ne parla da tempo. Si rincorrono tante voci. Ma il giornalista, che non si è mai espresso, adesso lascia tutti senza parole dialogando con Gianni Morandi in diretta su RTL102.5. Il conduttore e il cantante chiacchierano dell’emergenza Covid.

Ma non è l’unico tema della puntata. Morandi, all’improvviso, gli fa una domanda chiarissima sul suo ipotetico futuro al Campidoglio. E lui risponde in modo schietto. “So che ti presenti come Sindaco di Roma…”, tuona il cantante. “Eh non si sa mai nella vita arriviamo a Natale e vediamo cosa succede", risponde Giletti. Sembra che il giornalista sia intenzionato ad accettare. Quanto meno la sua risposta fa pensare ad un’apertura.

