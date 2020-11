Non è l'Arena, brivido per Fabrizio Corona. Da Giletti spunta Asia Argento

16 novembre 2020 a

Sorpresa a Non è l'Arena per Fabrizio Corona. L'ex agente fotografico sta raccontando la genesi del suo libro autobiografico "Come ho inventato l'Italia" quando Massimo Giletti annuncia la lettura dell'incipit dell'opera. Ed ecco che spunta Asia Argento, con cui Corona ha avuto una breve e burrascosa relazione, che declama un brano del libro tra riferimenti autoreferenziali ed enfatici da "Io sono dio" in giù. "Mi sono quasi commosso", dice Corona sollecitato da Giletti che gli ha chiesto cosa provasse a vedere di nuovo Asia. "Lei una delle donne migliori in Italia, ha una storia simile alla mia".

Nel suo libro Corona ripercorre le tappe giudiziarie ma non solo della sua vita, da Vallettopoli al carcere, dalle donne al rapporto con la malavita. "So che morirò ammazzato", ha detto ieri in un'intervista al Corriere della sera.

