La gaffe tremenda sul cenone di Natale. Giorgia Meloni sotterra il governo

Le raccomandazioni sul cenone di Natale fanno sbottare Giorgia Meloni. "Nuova chicca del Governo degli scienziati Pd-M5S - scrive la leader di Fratelli d'Italia - Il sottosegretario Sandra Zampa ha dichiarato che il cenone di Natale dovrà essere fatto 'solo tra familiari di primo grado'. Peccato che la parentela di primo grado sia quella tra genitori e figli, mentre i fratelli hanno tra loro parentela di secondo grado".

Vogliono rovinarci anche le feste di Natale con il lockdown senza amici

Non resta che scherzarci su: "Quindi secondo il Governo una famiglia con due o più figli non può fare la cena di Natale. Un figlio a tavola, gli altri chiusi in balcone. La nonna cacciata di casa. Ma loro sono 'quelli bravi'", scrive su Facebook la Meloni.

La Zampa adesso promette di non toccarci lo zampone di Natale

Dopo le polemiche la Zampa aveva spiegato che "non ci sarà una norma specifica su come passare il Natale ma servirà molta prudenza: dobbiamo attrezzarci mentalmente a un Natale diverso, noi daremo delle indicazioni. A Natale si starà con i propri cari, quella che si considera la propria famiglia, al di là del grado di parentela. Ovviamente non ci saranno feste e balli, sono impensabili". Sul numero massimo di commensali "non è stabilito nulla saranno gli esperti a dare le indicazioni in tal senso".

