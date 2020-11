Vogliono rovinarci anche le feste di Natale con il lockdown senza amici

10 novembre 2020 a

Altro che buon Natale. Le solite promesse di Giuseppe Conte che diceva di volerci salvare le feste di fine anno. Manco per idea, perchè il governo sta pensando a rovinarci anche quelle.

La novità è stata raccontata - e non smentita - dal sottosegretario alla salute Sandra Zampa (Pd di rito prodiano) che nega la possibilità di trascorrere il Natale con amici e parenti. anzi, è già pronta la scimitarra di Palazzo Chigi.. La sottosegretaria, in un'intervista a La Stampa è stata molto netta: "Ci sarà un provvedimento (l'ennesimo dpcm?) che riguarderà il Natale. Si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi", sottolinea.

In pratica è il governo che decide con chi dobbiamo trascorrere le feste. Altro che governo liberale, ormai siamo al dispotismo..

