La Zampa adesso promette di non toccarci lo zampone di Natale

Il cinepanettone sul Covid e le prossime festività. Adesso la Zampa promette di non toccarci più lo zampone di Natale dopo le minacce sulle strambe idee che circolavano da parte del governo a proposito della tavola da imbandire per le feste. La sottosegretaria, Sandra Zampa, aveva suscitato molte polemiche con le sue avventate dichiarazioni. Oggi la retromarcia, speriamo definitiva.

“Questo sarà un Natale da trascorrere insieme a coloro che ciascuno di noi sente essere la propria famiglia, i più intimi amici e i compagni di vita, i fratelli e i figli, i genitori...Non vi sarà, come è ovvio, nessuna norma che regolerà il pranzo di Natale!”. Il “come ovvio” ha fatto bene ad aggiungerlo alla dichiarazione, l’onorevole Zampa, perché sembravamo destinati all’imbarco in una nuova, ennesima telenovela interpretativa. “Contiamo invece – ha detto la sottosegretaria alla salute - sulla saggezza degli italiani che hanno ben compreso la difficoltà di questi mesi e l’insidiosità di questo virus”. Diciamo che non serviva la raccomandazione...

