Vaccino distribuito da Arcuri. Salvini asfalta il governo

Il governo Conte affida a Domenico Arcuri la distribuzione del vaccino anti-Covid. Salvini critica aspramente la decisione alla luce dei tanti fallimenti accumulati finora da Arcuri.

Coronavirus: fonti governo, 'Arcuri responsabile piano distribuzione vaccini'

«Per il governo, squadra che perde non si cambia - dichiara sarcastico il leader della Lega, Salvini - Conte sceglie il disastroso Arcuri per la distribuzione dei vaccini, dopo i fallimenti su banchi a rotelle, terapie intensive, mascherine e tamponi. Con questo governo non c’è spazio per merito e competenza ma a pagarne il prezzo è l’Italia».

