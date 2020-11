Scontro Conte-Lamorgese. Il blocco navale spacca il governo

07 novembre 2020 a

a

a

Nei giorni scorsi, si sono incontrati a margine del Consiglio dei Ministri. I ministri Lamorgese, Di Maio e Guerini hanno messo a punto quello che doveva essere un blocco navale in acque internazionali al largo della Tunisia. In questo modo si sarebbe posto un'argine allo sbarco dei migranti a Lampedusa. Ma come racconta Chiara Giannini su "Il Giornale", Giuseppe Conte continua a fare orecchie da mercante. Nonostante sia un dato di fatto che l'attentatore di Nizza sia sbarcato a ottobre proprio a Lampedusa.

Più facile sbarcare dalla Tunisia che andare in Abruzzo

Il premier Conte frena, dunque, la Lamorgese e gli altri ministri e decide di accontentare Zingaretti e i Dem. Il governo, infatti, rischia un rimpasto e il premier non vuole scontentare i Dem e ritrovarsi così senza sponde cui appoggiarsi. Nel frattempo, però, la situazione precipita e nelle ultime 48 ore sono stati oltre 2 mila i migranti sbarcati sull'isola. Tutti tunisini e alcuni di loro positivi alla tubercolosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.