Vito Crimi linciato via social. Sul Dpcm si consuma il de profundis grillino

Sulla nuova stretta contro il Covid contenuta nell'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte il Movimento 5 Stelle rischia di esplodere. Il capo politico ad interim Vito Crimi è stato linciato sui social dopo aver timidamente twittato l'impegno della maggioranza nel salvaguardare salute ed economia. "Il nuovo Dpcm comporterà ulteriori restrizioni, necessarie per combattere il nostro nemico comune: il virus. La salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa, ma allo stesso tempo lavoriamo per garantire risposte a tutela di imprese, lavoratori, famiglie e dei loro figli", ha scritto Crimi su Twitter e Facebook dove scatta la lapidazione pressoché unanime del Movimento ex anti-casta diventato forza di governo.

"Se la salute dei cittadini viene prima di tutto, allora perche negli ultimi 20 anni avete tagliato 37 miliardi alla sanità pubblica? Facendo diventare uno schifo quella che era una sanità modello in tutto il mondo?"; Più monopattini e meno infermieri...il motto del governo! avete super commissariato la sanità in Calabria (forse anche giustamente) e però cosa avete fatto? perché questi commissari non hanno preso i soldi, l'esercito se serviva e risolto i problemi di ospedali e personale? vergogna tutti quanti"; "Bravo continua così, aiuti alle imprese, partite IVA e lavoratori, altri due anni e di voi non ricorderemo più nulla, a parte la grande delusione che ci avete dato..."; "È una vergogna, il virus c'è, ma l'emergenza c'era anche prima del Covid negli Ospedali, purtroppo in 3 anni ne ho viste di tutti i colori. Fatela finire di dire che pensate alla salute degli italiani, di quei 100 mld la metà avreste dovuta spenderla x intervenire veramente sulla Sanità e sui Trasporti... Siamo al punto che chi sta male e non ha i soldi si attacca!"; "Ma cosa state facendo per aiutare la sanità,aprire,chiudere, e cosi si va avanti,monopattini sedie con rotelle a scuola e questo lo chiamate aiuto? dobbiamo convivere con il virus quindi potenziati gli ospedali medici infermiere"; "Varate dpcm a iosa. Non valutate nemmeno la portata di quello che scrivete per poi modificarlo nuovamente. Ma abbiamo capito che il disegno è arrivare ad una nuova totale chiusura. A chi state servendo? La distruzione dell’Italia a chi dovrà giovare?" sono alcuni dei messaggi piovuti sulla testa di Crimi. Una sentenza senza appello sulle mosse del governo contro la pendemia e l'esperienza dei grillini al potere.

