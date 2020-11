Toninelli alla riscossa. Il tweet contro Salvini è un autogol, asfaltato così

04 novembre 2020 a

L'ennesimo autogol di Danilo Toninelli va in scena su Twitter. L'ex ministro dei Trasporti va all'attacco a testa bassa di Matteo Salvini con l'assist di un titolo del Fatto che riporta le dichiarazioni del leader della Lega sul farmaco Plaquenil. "Dopo il disinfettante di Trump ora l’antimalarico di Salvini. Cosa ci vuole a capire che i medici curano la salute dei malati e non politici improvvisati scienziati?! Oggi più che mai chi crea confusione danneggia la nazione e Salvini pur di spararla grossa lo sta facendo ancora", scrive il grillino.

Dopo il disinfettante di Trump ora l’antimalarico di Salvini. Cosa ci vuole a capire che i medici curano la salute dei malati e non politici improvvisati scienziati?! Oggi più che mai chi crea confusione danneggia la nazione e Salvini pur di spararla grossa lo sta facendo ancora pic.twitter.com/YcDY8wtfSN — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) November 4, 2020

Peccato che la percezione dell'autorevolezza dell'esponente del Movimento 5 Stelle - quello del tunnel del Brennero e del nuovo ponte Morandi su cui fare picnic e passeggiate - sia ormai sprofondata e i commenti al tweet sono impietosi.

"Signor nessuno, i medici che ieri erano in collegamento in senato sono professionisti seri, preparati e quotati. A differenza di lei", scrive un utente. La mole dei commenti è sbilanciata contro Toninelli: "Non hai più nessuna stima... hai dimostrato la tua puerile ignoranza e ne siamo consapevoli.. nutri solo pena sia come persona sia come politico (come politico forse rabbia)..."; "Finito il mandato tornerai a casa con il monopattino"; "Lei si è improvvisato ministro e abbiamo visto i disastri". Certe accuse tornano indietro come boomerang.

