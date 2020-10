Il sondaggio che fa tremare il governo. Zaia acciuffa Conte, cambia tutto

30 ottobre 2020 a

Sono lontani anni luce i tempi del consenso alle stelle di Giuseppe Conte. Gli italiani alle prese con la seconda ondata del Covid abbandonano il premier e l'esecutivo che nonostante i mesi a disposizione si sono fatti cogliere impreparati dalla pandemia. E altri nomi salgono alla ribalta, come quello del governatore del Veneto, Luca Zaia, premiato dal sondaggio Demos pubblicato da Ilvo Diamanti su Repubblica.

Il gradimento del premier cala ulteriormente e scende al 58%, la stessa cifra - ma con trend inverso - raggiunta dal consenso degli intervistati per Zaia che da agosto ha guadagnato 4 punti. Secondo le tendenze dei dati, dunque, il governatore del Veneto vede il sorpasso nei confronti del premier in quanto a gradimento dei leader.

A seguire nel sondaggio Demos c'è l'intramontabile Mario Draghi. L'ex capo della Bce gode di un consenso del 54 per cento. In discesa il consenso verso il governo. Secondo l'Atlante politico di Diamanti è al 55 per cento.

