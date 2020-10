Coronavirus, il sondaggio choc di Alessandra Ghisleri sul lockdown 2: governo impreparato alla seconda ondata

22 ottobre 2020 a

a

a

Per la maggioranza degli italiani l'esecutivo guidato dalla coalizione M5S-Pd si è fatto cogliere impreparato davanti alla seconda ondata del coronavirus. Il sondaggio choc sul governo Conte è quello di Alessandra Ghisleri per la Stampa: è la politica che ci sta portando a un nuovo lockdown.

La domanda è la seguente: "Secondo Lei, le istituzioni nazionali e regionali ci stanno portando, passo dopo passo, piano piano, verso il lockdown totale?" La risposta è abbastanza chiara: per il 52,7% degli italiani sì, per il 28,7% no mentre il 18,6% non sa rispondere.

La rilevazione della Ghisleri sulla Stampa mette sotto accusa il governo rossogiallo responsabile di aver sottovalutato una situazione che si andava facendo via via più grave. Di più: per il 53% degli intervistati, il nostro Paese si è fatto cogliere impreparato soprattutto dal punto di vista sanitario. E il dato interessante è che questa sensazione coinvolge anche gli elettorati della maggioranza.

"E ancora una volta gli italiani denunciano l’evidenza che mette al centro i rinvii della politica giudicandola sempre in ritardo sulle pianificazioni - si legge - Si conosceva da tempo la possibilità di un aumento nel periodo della stagione fredda, e già ci si poneva la domanda di come si sarebbe potuto separare la diagnosi tra una banale influenza e il coronavirus. Era ancora aprile e le emozioni cercavano il loro ottimismo nel sole della bella stagione trovando conforto nei dati che ogni giorno facevano sperare in una sempre più rapido way out".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.