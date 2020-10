E anche la Bellanova si mette in isolamento Covid

29 ottobre 2020 a

a

a

Non fa sconti il Covid-19. Ora pare aver preso anche la ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova che trova la maniera di ringraziare l’app Immuni per aver scoperto il rischio della malattia.

«Grazie all’app Immuni installata sul mio cellulare ho appena saputo di essere venuta in contatto il 21 ottobre scorso con una persona risultata positiva al Covid. Da adesso sono di conseguenza in autoisolamento fiduciario. E invito tutti a installare sul proprio cellulare Immuni. Un gesto semplice per proteggere le persone care e se stessi. Facciamolo!». Il messaggio è stato scritto dalla Bellanova sulla sua pagina Facebook.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.