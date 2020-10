La ministra Teresa Bellanova fa a pezzi il Dpcm ammazza ristoranti di Conte: "Va cambiato"

26 ottobre 2020 a

"L'ho detto in mille modi quel Dpcm non va bene, non risponde alle esigenze della comunità scientifica, alle richieste delle Regioni e crea gravissimi danni alla ristorazione e alla filiera agroalimentare". Con una frase la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova fa a pezzi il Dpcm del premier Conte.

"Va cambiato - dice - dobbiamo dare risposte concrete al Paese, sulla base di ciò che la comunità scientifica consiglia" pubblicando sui social un vero e proprio video-appello contro le misure approvate dall'esecutivo di cui anche lei fa parte.

