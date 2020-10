Vogliono il Mes per pagare le parcelle d'oro? Durigon contro Zingaretti e D'Amato

Sullo stesso argomento: In Regione si indaga su Lady Giustizia

Vogliono il Mes per pagare le parcelle d'oro del Policlinico di Roma? Se lo chiede Claudio Durigon che attacca Zingaretti e D'Amato sul caso dell'Umberto I. 'Ogni giorno nel Lazio spunta un nuovo caso di gestione allegra delle risorse pubbliche. Dopo le "mascherine fantasma", spunta la vicenda delle "parcelle d'oro" all'Umberto I, con centinaia di migliaia di euro dati a un avvocato vicino al direttore generale. È questa la modalità con cui Zingaretti e D'Amato vogliono gestire le risorse del Mes? Per favorire gli amici degli amici? Perché non ci si è rivolti alla Avvocatura preferendo spendere soldi pubblici in questo modo?''. Lo dichiara Claudio Durigon, responsabile Dipartimento Lavoro e coordinatore romano della Lega.

Fratelli d'Italia e Lega: "Perché il Policlinico sperpera soldi?"

Sul caso del Policlinico ha presentato un'interrogazione in consiglio regionale anche Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. ''Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, indicano il Mes come la panacea per tutti i mali, utilizzandolo per le 'parcelle d'oro' al Policlinico Umberto I? Nessuna parola è stata proferita da entrambi sugli incarichi legali per un totale di circa 500mila euro nel 2020 ad un avvocato del Foro di Terni, proprio dove il dg attuale dell'azienda ospedaliero-universitaria, Vincenzo Panella, è stato ai vertici dell'Asl. Un legame che si è consolidato all'Asl RmD di Ostia, dove Panella ha aumentato di altre unità gli avvocati esterni assicurandosi le professionalità dell'avvocato di Terni, che ha poi scoperto l'America all'Umberto I. Parcelle d'oro di cui Zingaretti-D'Amato devono rispondere in Aula oppure è normale nel bel mezzo del Coronavirus?''. Così Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che ha presentato un'interrogazione sul caso.

