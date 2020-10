Fratelli d'Italia e Lega: "Perché il Policlinico Umberto I sperpera soldi?"

Sullo stesso argomento: Da Terni colpo grosso al Policlinico di Roma

Interrogazione sugli incarichi da quasi cinquecentomila euro affidati ad una legale di Terni dalla Regione Lazio

"Zingaretti e D’Amato chiariscano il rapporto tra il Direttore generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella, e l’avvocato Patrizia Bececco, del Foro di Terni, che negli ultimi mesi ha avuto incarichi legali per oltre mezzo milione di euro". È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente della regione e all’Assessore alla Sanità per chiedere se intendono chiarire, con immediatezza, il conflitto di interessi venutosi a creare tra il Direttore Generale del Policlinico Umberto I e l’avvocato Patrizia Bececco".

Da Terni colpo grosso al Policlinico di Roma

Sul tema denunciato ieri da Il Tempo, interviene anche la Lega con Daniele Giannini, consigliere regionale, che ha preannunciato un'interrogazione urgente: "Vorremmo sapere se in tutto il Lazio non vi erano avvocati altrettanto validi, magari con ben più "miti" pretese, che avrebbero fatto risparmiare ai contribuenti e alle casse regionali tale cifra".

