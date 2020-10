Nessun vantaggio dai locali chiusi. Matteo Salvini sbugiarda Conte

28 ottobre 2020 a

«Il centrodestra è compatto: le proposte sono concrete». Lo ha detto Matteo Salvini che ha portato un saluto ai ristoratori e ai dipendenti del settore che hanno manifestato davanti al Pantheon, nel centro di Roma. Il segretario della Lega ha elencato i punti principali delle proposte: «Tamponi a domicilio, soprattutto per gli anziani che non possono farsi cinque ore di coda prendendo la metropolitana affollata, cure a domicilio, perché il problema degli ospedali sono gli eccessi dei ricoveri di coloro che potrebbero essere curati a casa, e potenziamento dei trasporti pubblici».

Salvini ha riproposto anche «la richiesta che arriva dai milioni di lavoratori coinvolti dalle chiusure: soldi veri, subito sui conti correnti non una presa in giro come per la cassa integrazione».

