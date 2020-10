28 ottobre 2020 a

Ha contratto 45mila euro di debiti per affrontare l'emergenza Covid e mettersi in regola con tutte le disposizioni di sicurezza anti-contagio. E adesso deve chiudere. La disperazione della ristoratrice in questo video pubblicato sul profilo Facebook di Matteo Salvini.

"Cosa devo dire a mio figlio adesso? - si chiede la donna in lacrime - Dov'è Conte? Voglio guardarlo in faccia adesso".

