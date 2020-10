"A Napoli puzza di camorra", il tweet di Parenzo sugli scontri fa infuriare Crosetto: botte da orbi

24 ottobre 2020 a

Gli scontri di Napoli dopo il lockdown annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca "puzzano di camorra". A sostenerlo è David Parenzo, giornalista di La7 e partner di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24. Il tweet provoca la reazione di Guido Crosetto e tra Parenzo e l'ex ministro inizia un aspro duello sui social.

"Gli scontri di Napoli puzzano di Camorra, altro che proteste contro lockdown ! Lo Stato intervenga subito", scrive Parenzo. "Bravo, ci mancavi anche tu a buttare altra benzina sul fuoco! Tu e quelli che la pensano all’opposto di te state tifando perché gli scontri si facciano più violenti. Ma cosa volete, la guerra civile? Esci dalla prigione dorata dove vivi, respira l’aria in giro e poi butta acqua!", risponde Crosetto.

Parenzo non ci sta e ribatte alle accuse di indignarsi per le proteste da una posizione di privilegio: "Benzina sul fuoco? Ma tu hai mai visto un commerciante uscire di casa con bombe carte? Non fare per forza quello che liscia il pelo alla protesta orribile di oggi. Fai il serio. Prigione dorata la mia? Volgiamo parlare della tua... amico mio!".

"Guarda che non liscio il pelo! Faccio l’opposto! Almeno l’italiano! Tu che chiedi la reazione violenta sei come quelli che tifano per i violenti", risponde Crosetto. Il botta e risposta va avanti, con Parenzo che chiede che "lo Stato intervenga" e definisce Crosetto "un simpatico miliardario populista". "Con me non attacca. Rimetti la vestaglia e lo champagne in frigo", twitta il giornalista. "Non uso vestaglie nè bevo champagne, perché in campagna non si usa. Sei in una prigione dorata culturale se non ti rendi conto che la cosa più sbagliata sarebbe, in questo momento, la reazione violenta della Stato! Per il resto, io VIVO povertà e disagio ogni giorno. Per scelta!", ribatte l'ex ministro e puntuale arriva la contro-controreplica: "Tu vivi povertà ogni giorno? Questa e’ bella. Domani che ti porta la cameriera: spremuta, pane tostato, marmellata e giornali? A che ora servono la prima colazione a casa tua? Non farmi ridere dai... ti conosco da troppo tempo e tu la povertà non sai cosa sia!". To be continued...

