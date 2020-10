Crosetto dichiara guerra a Forza Nuova: gentaglia che fomenta rabbia e frustrazione, lo Stato reagisca

24 ottobre 2020 a

a

a

La presunta regia dietro alla guerriglia di Napoli e tentativi analoghi come quello di Roma, andato a vuoto, di alimentare la violenza sociale fanno sbottare Guido Crosetto. "Se gentaglia come quella di FN pensa di poter usare la rabbia e la frustrazione di tutti noi e debolezza collettiva del momento, per provare ad innescare escalation di violenza nelle grandi città, la reazione delle Stato deve essere durissima ed immediata", scrive l'ex ministro in un tweet.

Lockdown, camorra e champagne: scontro epico Parenzo-Crosetto

L'organizzazione di estrema destra è accusata da più parti di soffiare sulle proteste e alimentare una spirale di violenza che rischia di far precipitare ulteriormente la situazione. "Siamo contrari a questa dittatura sanitaria e siamo pronti alla disobbedienza per quanto riguarda le norme e le imposizioni del lockdown, che sono totalmente illegali", ha dichiarato il leader di Forza Nuova Roberto Fiore parlando delle manifestazioni di ieri a Napoli. "Ieri in piazza a Napoli c’era il popolo e noi siamo dalla parte del popolo napoletano in quest’ora gravissima - ha detto all'Adnkronos - decine di migliaia di persone rischiano di andare rapidamente verso la fame se non si blocca il lockdown". Fiore non rivendica ufficialmente il ruolo di FN negli scontri: "Molti nostri simpatizzanti probabilmente avranno partecipato alle manifestazioni ma non è quello il punto - spiega - Noi esprimiamo una posizione molto chiara, anomala rispetto al quadro politico ma generalizzata. La nostra presa di posizione non riguarda solo ieri sera ma tutto il movimento che si sta sviluppando contro il lockdown e contro De Luca". ma poi annuncia: "Abbiamo in programma altre manifestazioni nei prossimi giorni a Roma e in tutta Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.