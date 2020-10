In migliaia al concorso mentre le Regioni chiudono. Il Pd non ne può più della Azzolina

21 ottobre 2020 a

a

a

Lucia Azzolina tira avanti per la sua strada e domani mattina alle 8 in punto il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio prenderà regolarmente il via. A bando ci sono ben 32mila posti per oltre 64mila candidati. Non tutti i partecipanti svolgeranno la prova domani, ci sarà una suddivisione per classi di concorso e su più giornate con le prove che andranno avanti fino al prossimo 16 novembre. Il primo scaglione è composto da 1.645 persone suddivise in 171 aule sparse su tutto il territorio nazionale. Il protocollo di sicurezza, precisano dal ministero, sarà «preciso e rigido».

Tana per Azzolina. Il Domani inchioda la ministra: non sa i dati sui contagi a scuola

Il distanziamento fisico sarà garantito, i candidati e gli addetti ai controlli indosseranno sempre la mascherina, saranno disponibili prodotti igienizzanti per le mani, i partecipanti avranno accesso alle aule uno alla volta e sarà loro misurata la temperatura. Gli spazi utilizzati saranno tutti igienizzati prima e dopo le prove. I candidati, durante la fase di organizzazione delle prove, sono stati distribuiti in rapporto alla capienza delle aule utilizzate, garantendo sempre il massimo distanziamento e la massima sicurezza, con una media di 10 candidati per aula. Un ulteriore via libera è arrivato dal Tar del Lazio che ha rigettato l’istanza di sospensiva. Nel provvedimento firmato da Giuseppe Sapone, presidente della terza sezione bis si legge che «non sussistono i presupposti» in quanto «il calendario della prove di esame è stato previsto sulla base di accurate indagini della situazione sanitaria esistente e tenuto conto delle necessarie misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti».

Azzolina bocciata pure sui test Covid. Così l'immunologa la umilia in diretta tv

Le acque comunque restano molto agitate, pure all’interno della maggioranza. Secondo il Pd l’ostinazione di Azzolina in una situazione di escalation della pandemia è «gravissima». Una vera e propria «forzatura portata avanti contro ogni buon senso e contro ogni ragionevolezza». Per i dem la ministra si sta assumendo « una responsabilità enorme, mettendo a rischio la salute di oltre 60mila partecipanti, del personale impegnato nello svolgimento delle prove, delle loro famiglie». E contro Azzolina sparano a zero pure i sindacati della settore. «Come è possibile pensare che migliaia di persone possano partecipare a un concorso con numeri dell’epidemia così vasti?», si chiedono parlando di una scuola «al capolinea» e di una ministra che manca di «attenzione e dialogo».

La Azzolina tira dritto: "Sì al concorso della scuola, dieci persone per laboratorio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.