La Azzolina tira dritto: "Sì al concorso della scuola, dieci persone per laboratorio"

"Il concorso degli insegnanti? Dovete immaginarvi dieci persone per laboratorio, distanziate, con gli igienizzanti e il controllo della temperatura all’ingresso. Ci servirà per avere meno precari l’anno prossimo perché potremo assumere". Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. La titolare di Viale Trastevere in questo modo conferma il concorso per docenti che da più parti si chiede di rinviare, a partire dagli insegnanti stessi. Una richiesta che arriva ad esempio anche dalle Regioni, il consiglio regionale della Lombardia proprio oggi ha fatto una richiesta in tal senso.

