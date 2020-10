"Conte preferisce Fedez e la Ferragni a me", Salvini inchioda il premier disperato

20 ottobre 2020 a

Matteo Salvini non riesce proprio a credere che il premier Giuseppe Conte preferisca parlare con Fedez e Chiara Ferragni piuttosto che con l'opposizione. "Un presidente del Consiglio che non chiama Fedez e la Ferragni che presidente è?". Ironicamente Matteo Salvini, intervenuto a Radio CRC, fa riferimento all’aiuto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez per convincere i giovani ad una maggiore responsabilità. "Non penso ciò accada all’estero. Io non contesto, rappresento non solo la Lega ma anche l’opposizione di centrodestra, il presidente del consiglio ha trovato un solo minuto di tempo per parlare con me al telefono. Se preferisce parlare con Chiara e Fedez al telefono, lo accetto...".

