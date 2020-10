La telefonata disperata: così Conte ha chiesto l'aiuto dei Ferragnez

Il premier agli influencer: convincete i giovani a usare la mascherina

Utilizzare gli influencer per convincere gli italiani a indossare la mascherina. E' l'ultima strategia del premier Giuseppe Conte.

«Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto». Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono stati contattati dal presidente del Consiglio che ha chiesto alla coppia di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i più giovani a usare sistematicamente la mascherina. «Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie», dice Fedez nelle stories su Instagram.

«Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, in particolare quella più giovane, ad utilizzare la mascherina. Mi sto sforzando per trovare un modo per essere più convincente possibile. Ci troviamo in una situazione molto, molto, molto delicata, l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. In qualche modo il destino e il futuro dell’Italia sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Mi raccomando, ragazzi, usate la mascherina», conclude.

