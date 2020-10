A Calenda sindaco l'endorsement (rischiosissimo) di Lapo Elkann. Ma in passato...

Il rampollo di casa Fiat si schiera. Ma i suoi vaticini non portano fortuna...

19 ottobre 2020 a

a

a

«Carlo Calenda ama Roma e la porta nel suo cuore da sempre. Non c’è migliore candidato per riportare Roma a brillare in Italia e all’estero. Bisogna ripartire dalle periferie dimenticate da troppo tempo. Ripartire dagli ultimi e dalle loro esigenze».

Lo ha scritto su Twitter Lapo Elkan. Il rampollo di casa Fiat scende così in campo al fianco dell'ex ministro, e arricchisce la sua collezione di pronunce sul mondo politico. In passato ha più volte attaccato Matteo Salvini e, con una rapida ricerca su Internet, si scopre che già una volta si espose a favore di un sindaco. Era il novembre 2017 e Lapo si lanciò in uno sperticato elogio per la sindaca di Torino Chiara Appendino: «Sta facendo un buonissimo lavoro». A tre anni di distanza, l'auspicio di Elkann è rimasto senza esito, visto che la Appendino, in drammatico calo di consensi, ha deciso di non ricandidarsi sindaco. Insomma, sulle capacità di analisi di Lapo non c'è da metterci le mani sul fuoco. E chissà se Calenda sarà contento dell'endorsement...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.