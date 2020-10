Altro che coalizione. Così il partito di Calenda massacra Renzi e Zingaretti

Non proprio il viatico migliore per la futura (?) alleanza...

Teoricamente i calendiani dovrebbero essere al lavoro per provare a ricucire con il Partito democratico in virtù della candidatura del leader Carlo Calenda come sindaco di Roma. Ma le divergenze appaiono insanabili, almeno per quanto riguarda la politica nazionale. E così è un calendiano doc, l'ex renziano Matteo Richetti, a usare Twitter per ironizzare su Pd e Italia viva: "Agli amici del Pd e di IV che twittano indignati per le parole di Conte sul Mes e per lo scaricabarile ai sindaci, ricordo che nel foro davanti al banco trovate il tasto rosso che consente di bocciare i provvedimenti. L’unica tastiera su cui fare i leoni è quella del Parlamento". Insomma, dice Richetti, inutile indignarsi contro Conte se poi non si ha il coraggio di fare opposizione in Aula contro il premier per paura di perdere la poltrona. Non proprio il viatico migliore per costruire una coalizione insieme...

