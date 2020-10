Carlo Calenda, l'annuncio a Che Tempo che fa: "Mi candido a sindaco di Roma". E prega il Pd

18 ottobre 2020 a

"Ho deciso. Mi candiderò a sindaco di Roma". Il leader di Azione Carlo Calenda a Che tempo che fa scioglie la riserva e fa l'annuncio ufficiale sulla sua candidatura a sindaco di Roma: "Penso che chi ha la possibilità di riportare la Città Eterna tra le grandi Capitali europee abbia il dovere di farlo. Sarà una grande avventura" dichiara. "Non posso parlare per il Pd, partecipiamo ad un tavolo con tutte le forze centrosinistra. Io auspico un appoggio largo perché non può fare una persona da solo questo lavoro. Cercherò di mettere insieme una grande coalizione, larga". E ancora: "Il Pd dovrebbero appoggiarmi se pensa che io sia la persona adatta per governare Roma, entrambi pensiamo che la gestione dei Cinque stelle sia stata disastrosa. I mali di Roma vengono da lontano, ma con M5s e Raggi è peggiorato tutto" aggiunge.

