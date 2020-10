Salvini: in arrivo 9 milioni di cartelle esattoriali. Giocano con la vita degli italiani

17 ottobre 2020 a

Italiani tartassati e sul lastrico. In difesa delle fasce più deboli scende in campo ancora Salvini. “Il governo ha confermato che 9 milioni di cartelle esattoriali (il 90% per debiti inferiori ai 10.000 euro) arriveranno a casa delle famiglie italiane nelle prossime settimane. Una follia! Qualcuno cerca lo scontro sociale per continuare a occupare le poltrone? Non si scherza con il futuro e con la vita degli italiani. Fermatevi!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Che piazza bella e libera oggi a Roma - ha aggiunto Salvini - donne e uomini, giovani e anziani, uniti dall’amore e dal rispetto, per sé, per gli altri e per la Vita. No all’utero in affitto, sì al diritto di ogni bimbo di nascere o essere adottato da una mamma e un papà. Rispetto per le scelte di vita e di amore di chiunque, ma giù le mani dai bambini”.

