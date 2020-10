Il Covid è diventato una farsa. Così la Meloni fa a pezzi i dpcm di Conte

14 ottobre 2020 a

«Il risultato è che noi finiamo per trasformare anche il mostro del Covid in una farsa grottesca, perché manca la credibilità e questa è la ragione per la quale noi, oggi più di ieri, e spero tutto il centrodestra, intendiamo batterci con forza, contro questi provvedimenti ridicoli in Parlamento e fuori: nelle piazze, sotto i ministeri e tra le gente, perchè la storia sappia che non siamo stati conniventi con queste idiozie». Così Giorgia Meloni ha concluso il suo intervento alla Camera.

Qualche domanda al Governo sui controsensi dei #Dpcm.

Hanno perso ogni forma di credibilità. pic.twitter.com/Q7Q4H8ml9D — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 14, 2020

«Con il divieto di consumare alcolici dopo le 21 stiamo combattendo il virus o la cirrosi epatica?». Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento in Aula. E ha chiesto: «il divieto di assembramento e la mascherina valgono anche per gli spacciatori nigeriani che bivaccano per le strade?». Quindi ha attaccato i dpcm del Governo: «non c’è credibilità». Tutto «è francamente ridicolo» e il «risultato rischia di essere che trasformiamo anche il virus in una farsa». Il centrodestra si «batterà con forza» contro questi provvedimenti «dentro e fuori il Parlamento».

