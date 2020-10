La Meloni smonta il dpcm di Conte con 6 semplici domande: "Basta, la misura è colma"

13 ottobre 2020 a

Giorgia Meloni smonta il dpcm di Giuseppe Conte in 6 semplici punti. "Domande semplici che, temo, non troveranno risposte sensate - attacca la leader di FdI. Dopo 9 mesi di poteri speciali e copiose task force i grillopiddini ancora brancolano nel buio. Soluzioni ridicole pensate per devastare interi settori della nostra economia senza risolvere i problemi. La misura è colma".

Brevi domande che mi vengono leggendo alcune disposizioni dell'ultimo #Dpcm Covid pic.twitter.com/fZshxGrHqN — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 13, 2020

La Meloni chiede innanzitutto per quale motivo un locale debba chiudere alle 24 se rispetta tutte le misure anti Covid. Un'altra contraddizione sta nel fatto che a teatro possono entrare fino a 200 persone ma ad un ricevimento il limite è fissato a 30. O ancora: "A quanti chilometri orari un'attività motoria diventa attività sportiva?". La Meloni fa notare anche che il premiere Giuseppe in pieno lockdown disse che la mascherina andava utilizzata solo se si sospettava di essere malati o se si entrava in contatto con malati. Adesso invece impone di metterla sempre o comunque. "Diceva falsità allora o le dice ora?" si chiede la Meloni. La conseguenza è solo una: devastano l'economia.

