"Così non va bene. Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme". Lo scrive su Twitter l'ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, pubblicando la foto di un autobus affollato, dove il distanziamento non esiste.

