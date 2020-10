È morta la mamma di Zingaretti. Si salvò dai rastrellamenti in guerra

08 ottobre 2020 a

a

a

È scomparsa questa mattina Emma Di Capua, madre del segretario del Pd Nicola Zingaretti, dell’attore Luca e di Angela. Stando a quanto si apprende, la donna era malata da tempo e si è spenta all'età di 84 anni.

Emma Di Capua si salvò per caso dal rastrellamento del 16 ottobre 1943. Lo raccontarono gli stessi fratelli Zingaretti in una lunga lettera pubblicata su Repubblica nel 2017 in occasione dell’anniversario del rastrellamento da parte dei nazifascisti. Fra le persone deportate ci fu anche la bisnonna di Nicola, Luca e Angela, Ester della Torre. «Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori», raccontarono nella lettera: «Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo. Non siamo ebrei, se non nelle radici culturali, perchè non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Ma ai nazifascisti questo poco importava. Entrarono in casa a Monteverde Vecchio cercando la famiglia di Angelo Di Capua, nostro nonno, e se nostra madre di 7 anni fosse stata li, sicuramente sarebbe stata arrestata e deportata e poi uccisa. Cosi è stato per milioni di uomini, donne e bambini in tutta Europa».

«Ci uniamo al dolore della famiglia Zingaretti per la perdita della madre del Presidente della Regione Lazio. Condoglianze». Lo comunica, in una nota, il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.