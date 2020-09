Sbaglia tutto sul Forlanini. La Lega spiana Zingaretti

19 settembre 2020 a

Zingaretti sbaglia tutto sul Forlanini. L'affondo viene da Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega. Sul sito 7Colli la Corrotti spiga come "la proposta del presidente Zingaretti di ospitare al Forlanini la sede dell’Agenzia europea per la Ricerca Biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie è l’ennesimo colpo di teatro per non parlare della riapertura dell’Ospedale".

Il recupero del Forlanini, infatti, passa attraverso la sua riapertura ai cittadini del Lazio. Evitando proposte parziali che non affrontano seriamente la questione Forlanini. "Insomma, nel Lazio grazie a Zingaretti si continua a non pensare a ricostruire la sanità pubblica, come se la lezione del Covid-19 non fosse bastata - scrive Laura Corrotti - Ospitare a Roma Agenzie come quella per la Ricerca Biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie è sicuramente un passo in avanti nel percorso di crescita della Capitale. Ma sarebbe opportuno inserirla in una delle tante strutture sparse per la città anziché togliere, una volta per tutte, il futuro all’Ospedale Forlanini".

