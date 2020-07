Doppia batosta per Nicola Zingaretti: al governatore fanno male la sanità e i due incarichi

Francesco Storace 06 luglio 2020 a

a

a

Non è stato un buon risveglio quello di ieri mattina, per Nicola Zingaretti. Il primo messaggino lo ha ricevuto dal suo addetto stampa che gli ha mandato con un po’ di timore la rassegna stampa con l’orazione funebre del Sole 24ore. Già, perché annunciargli di essere precipitato all’ultimo posto nella classifica dei governatori non deve essere stato davvero piacevole.

Aveva il vento in poppa nel 2018, Zingaretti, quando fu confermato governatore. Vinse anche per le divisioni nel centrodestra, quando la sua alleanza vacillava pericolosamente in tutta Italia. Poi, direbbe Virginia Raggi – pure lei ai minimi termini nel gradimento popolare – il vento cambia. Ai suoi amici, il governatore confida che...