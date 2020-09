I negazionisti stanno a Palazzo Chigi. Storace smaschera le balle della sinistra

06 settembre 2020 a

Un coro stonato contro la manifestazione dei negazionisti. La sinistra si scaglia contro chi era in piazza ma dimostra solo la sua infinita ipocrisia. Come scrive sul sito 7Colli Francesco Storace, vicedirettore del Tempo: "Ve la ricordate la campagna “abbraccia un cinese"? Sembrava quasi che dovessimo vergognarci di essere italiani quando si gridava al pericolo proveniente da est - scrive Storace - Due cinesi venivano ricoverati allo Spallanzani di Roma e lui, il governatore del Lazio, rideva in televisione su “una normale influenza”. Ma che titolo ha Zingaretti per gridare contro chi ha manifestato ieri in piazza?".

E poi la montagna di notizie false diffuse dal governo. "C’è gente che è semplicemente preoccupata dalla vostra incoscienza - prosegue Storace su 7Colli - Perché è emersa in modo palese l’incapacità di governo nella gestione della pandemia. Ora si continua a strillare come se fosse un virus ancora pericoloso e letale. Ci sono state raccontate tante e troppe balle, si è speso un mucchio di soldi, ma si arriva addirittura al punto di non sapere se si riuscirà almeno a far ripartire la scuola. La malattia c’è, ma al governo abbiamo avuto i medici più pericolosi, questa è la drammatica realtà. I Negazionisti stanno a Palazzo Chigi".