E nel momento della paura rispunta Veronica: "Silvio, affidati ai medici"

Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus, torna a farsi sentire anche la voce dell'ex moglie Veronica Lario,

Secondo alcune testimonianze raccolte da "La Stampa", infatti, la Lario avrebbe commentato con alcuni fedelissimi le condizioni di salute dell'ex marito: "La cosa più giusta da fare in questo frangente è affidarsi con massima fiducia alle terapie, seguendo scrupolosamente i consigli dei medici". "Non serve che unisca la mia voce al coro degli auguri" ha continuato la Lario, quasi a intendere come la sua vicinanza al Cav sia da sottintendersi, dopo tanti anni passati assieme. In quanto alla malattia, Veronica concorda nel sostenere che "ci sono ancora troppi aspetti oscuri". Ed è per questo che, pur non rinnegando la scelta di percorrere strade separate, la preoccupazione dell'ex moglie per il Cav non possa che essere tanta. Così come, ovviamente, anche per i due figli Barbara e Luigi, a loro volta contagiati ma, al momento, in condizioni rassicuranti.