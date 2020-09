Ore d'ansia per Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele per il Covid

Lo staff: "Mattinata complicata". Il ricovero è avvenuto già nella serata di ieri. Ma non è in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è da ieri ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti, dopo essere risultato nei giorni scorsi positivo al tampone per individuare il Coronavirus. Solo ieri il Cavaliere, intervenendo telefonicamente a una manifestazione elettorale, aveva fatto sapere di non avere più i sintomi, che si sarebbero manifestati nei giorni precedenti con una leggera febbre.

"Il presidente Berlusconi - si legge in una nota dello staff - , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni". Il Cavaliere non è in terapia intensiva.

La senatrice Licia Ronzulli, fedelissima del Cavaliere, intervenendo in tv, ha aggiunto altri particolari: "Berlusconi ha passato la notte in ospedale. Dopo una mattinata iniziata un po' male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C'è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19".

Sono risultati contagiati anche i figli del Cavaliere Luigi e Barbara e la compagna di Berlusconi, la deputata Marta Fascina.