Pista ciclabile sullo Stretto di Messina. La De Micheli spara l'ideona

Sullo Stretto di Messina ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ma questa volta la ministra ai Trasporti, Paola De Micheli, si è davvero superata. Per collegare Calabria e Sicilia ci vuole una pista ciclabile. Tutto scritto nero su bianco sui social.

Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile. — Paola De Micheli (@paola_demicheli) September 2, 2020

