Scuola: De Micheli, 'unico paese al mondo che fornirà 11 mln di mascherine ogni giorno'**

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Siamo l'unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine al mondo della scuola ogni giorno". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli alla Vita in diretta su Rai 1. "Ho un bambino di quattro anni e mezzo che tornerà a scuola. Il diritto alla salute dei bambini e delle bambine, così come quella di tutte le persone, è fondamentale. Così come è fondamentale il diritto alla mobilità", sottolinea.