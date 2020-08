Giorgia Meloni smaschera il governo: non vogliono riaprire le scuole, ecco perché

Conte non sa come riaprire le scuole in sicurezza: "L'unica idea della Azzolina? I banchi a rotelle"

Non sanno come riaprire le scuole in sicurezza. Giorgia Meloni smaschera il governo sulla data che le famiglie aspettano con un misto di ansia e terrore: il 24 settembre, quando alunni e studenti rientreranno in classe. Forse. "Mancano pochi giorni e nessuno sa come possano aprire le scuole in sicurezza. E si comincia a paventare l'ipotesi che non possano riaprire mentre nel resto d'Europa lo hanno fatto nello scorso anno scolastico", dice la leader di Fratelli d'Italia in un video postato sugli account social del partito (di seguito e a questo link il post di FdI).

Ma perché nel governo "non vogliono o non vorrebbero" l'inizio dell'anno scolastico? "Il punto non sono i contagi - dice la Meloni in un comizio - Non vogliono riaprirle perché non vogliono far vedere che non avevano uno straccio di idea per una scuola in sicurezza. Abbiamo una ministra che ha avuto l'unica idea geniale di mettere i banchi con le ruote così da fare l'autoscontro in classe", conclude mettendo nel mirino la ministra dell'Istruzione, la grillina Lucia Azzolina.