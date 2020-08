Il Campidoglio se ne frega dei commercianti. Gasparri asfalta la Raggi

27 agosto 2020 a

a

a

Ztl sì, Ztl no. La scadenza del 30 agosto si avvicina e il Campidoglio non ha ancora dato segnali di voler prorogare l'apertura delle zone a traffico limitato. Per questo il senatore Gasparri attacca la sindaca Raggi per la scarsa sensibilità nei confronti dell'emergenza commercio.

Palermo: Evola (Sc), 'Ztl? Frattura maggioranza difficile da sanare'

“Il Campidoglio si conferma del tutto insensibile alla crisi del commercio e del lavoro autonomo che sta devastando la Capitale soprattutto in alcune zone. Tra qualche ora verrà ripristinata la ZTL, con una limitazione agli accessi al centro che creerà problemi aggiuntivi a categorie e attività già massacrate dallo smart working e dalle regole sanitarie che ovviamente vanno rispettate soprattutto a causa della pessima gestione della situazione romana da parte della Regione Lazio e di Zingaretti. Bisogna prorogare l’apertura della zona a traffico limitato per consentire qualche spazio in più a chi già oggi vede massacrata la propria attività produttiva. Ovviamente vanno nel contempo rinforzati gli strumenti di salvaguardia dei residenti del centro storico che pagano, assurdamente, per accedere alle proprie abitazioni. Bisogna chiarire in maniera definitiva le regole di pagamento e le ovvie proroghe per chi paga per ciò che invece giustamente deve essere concesso a tutti gratuitamente. L’amministrazione del Campidoglio si dimostra lenta, tardiva, dannosa e inconsapevole. Per fortuna è una parentesi oscura della vita della Capitale che tra alcune settimane sarà cancellata per sempre. Intanto proroghino subito l’apertura della ZTL”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del Coordinamento Forza Italia Roma Capitale