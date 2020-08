Fratelli d'Italia: "Sì all'apertura della Ztl al centro di Roma fino a dicembre"

13 agosto 2020 a

Fratelli d'Italia plaude alla indiscrezioni sul prolungamento dell'apertura della Ztl nel centro di Roma per i prossimi mesi. «Se confermato il provvedimento di proroga della apertura della Ztl al 31 dicembre come annunciato oggi su un quotidiano saremmo soddisfatti in quanto si tratta di un provvedimento necessario in un momento drammatico per le attività commerciali del centro storico». Lo dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fd’I in Campidoglio.

«Fd’I nell’ultima Assemblea Capitolina aveva presentato una mozione in tal senso, purtroppo non discussa per la sospensione dei lavori - aggiunge De Priamo -. La decisione quindi andrebbe esattamente nella direzione proposta da noi oltre che da molte associazioni di categoria. In questi mesi gli accessi al centro storico sono stati molto limitati e non si prevede dunque un flusso di traffico tale da rendere necessario il ripristino della Ztl. L’apertura - conclude De Priamo - non farà miracoli ma è sicuramente necessaria per incentivare a frequentare il centro storico e le sue attività».