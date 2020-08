Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati

Damiana Verucci 27 agosto 2020 a

a

a

«Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria di fronte alla prossima riattivazione della zona a traffico limitato del centro storico, che resterà spenta fino al 30 agosto. Poi, salvo ripensamenti del Campidoglio, si torna alla normalità e quindi stop alle auto fino alle 18.

«Chiediamo la proroga della zona a traffico limitato per tutto il 2020 – scrive in una accorata lettera ai vertici del Comune, Pier Andrea Chevallard, commissario Confcommercio Roma – Non capiamo il motivo della riaccensione dei varchi vista la quasi totale mancanza di flussi turistici e l'assenza dei dipendenti pubblici e privati, che operano per lo più ancora in smart working. Mancano quindi i presupposti che giustificano provvedimenti di limitazione del traffico nel centro storico della città». Confcommercio va oltre. «Riteniamo invece necessario che la misura di sospensione sia prorogata per tutto il 2021 o almeno sino alle prossime festività natalizie e per il successivo periodo dei saldi invernali»...