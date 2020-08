Dallo Spallanzani no al vaccino obbligatorio

19 agosto 2020 a

a

a

No al vaccino obbligatorio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, non ha dubbi. «Se va tutto bene in primavera avremo il vaccino contro il Covid. Lavoriamo sodo perché ciò accada», ha detto Vaia in un'intervista alla testata sudamericana "Panoramica".

Coronavirus, Putin: "Approvato primo vaccino, vaccinata mia figlia"

Quanto all’ipotesi di renderlo obbligatorio, che ha acceso una querelle politica nei giorni scorsi, «io credo che sia sbagliata - ha detto Vaia - Non è giusto obbligare le persone, ma dovremo essere noi a convincere i cittadini sulla bontà del vaccino».