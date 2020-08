Toscana in bilico: Giani ha paura e scappa dal faccia a faccia con la Ceccardi

Domenica una sedia vuota alla versiliana

Eugenio Giani "scappa" dal confronto con Susanna Ceccardi. Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Toscana e il candidato del centrosinistra ricorre alla tattica di chi è in vantaggio nei sondaggi ma non si sente così sicuro di sè, al punto di evitare dei pericolosi faccia a faccia che potrebbero minare la sua posizione da battistrada.

A dare la notizia del forfait di Giani è stata la stessa leghista Ceccardi, che ha annunciato come all'appuntamento di domenica 16 agosto alla Virgiliana il candidato del centrosinistra non ci sarà. Intanto Salvini continua a battere palmo a palmo la Regione e ai candidati della Lega nei vari Comuni si è rivolto con fiducia: "Potete scrivere la storia. Se si vince in Toscana ne parlano le televisioni di tutto il mondo, avete in mano una scelta di libertà incredibile. È una scelta dei toscani per i toscani, non c’entra niente il governo di Roma" ha detto durante un comizio a Viareggio.