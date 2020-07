Hanno preso l'indennità pure durante il lockdown. La casta colpisce in Toscana

26 luglio 2020 a

La casta colpisce ancora in Toscana, dove i consiglieri regionali hanno continuato a incassare l'indennità che comprende le spese per gli spostamenti relativi all'attività istituzionale anche durante il lockdown. Erano chiusi a casa in quarantena come il resto d'Italia, ma si sono beccati comunque il rimborso che può arrivare anche a 1.600 euro mensili. Il Consiglio è rimasto chiuso 85 giorni e come indennità sono stati elargiti circa 80mila euro, per 40 consiglieri.

A denunciare la situazione è il Movimento 5 Stelle che il 20-21 settembre proverà a far eleggere come governatrice Irene Galletti contro il centrosinistra che ha candidato Eugenio Giani, che oggi è proprio il presidente proprio del Consiglio regionale toscano. Per il centrodestra corre Susanna Ceccardi.

La proposta grillina di bloccare le indennità per il lockdown era caduta nel vuoto.