Chi sbaglia paga. Salvini a valanga contro i furbetti del bonus

Matteo Salvini non perdona. E si scaglia contro i furbetti del bonus Inps. Per loro non ci deve essere scampo e i parlamentari della Lega colpevoli non potranno essere ricandidati.

«Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili». Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo ad Agorà su Rai3.