Bonus dei furbetti. L'Inps protegge qualcuno?

Che diamine aspettano all’Inps per la diffusione dei dati sui furbetti del bonus da 600 euro? Ne sta discutendo tutta Italia. Vengono fuori nomi a strascico.

Caccia ai furbetti del bonus: pressing sull'Inps per i nomi dei deputati

Partiti di maggioranza come Italia Viva minacciano querele contro l’istituto per essere stati messi in mezzo. Candidati alle regionali rinunciano a competere dopo che i loro nomi sono usciti. Ma molti altri restano occulti, compresi quelli dei parlamentari. Il garante per la privacy afferma giustamente che non ci sono ostacoli alla loro pubblicazione. La domanda è: chi sta coprendo l’Inps con i suoi ritardi?